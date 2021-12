Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Belle affiche pour le Nouvel An entre Arsenal et Manchester City

de Premier League derrière Manchester City, Liverpool et Chelsea, Arsenal va bien mieux. Le club a laissé le temps à Arteta de prendre ses marques et cela semble désormais payer . Lesrestent sur 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils ont battu successivement en Premier League Southampton (3-0), West Ham (2-0), Leeds (1-4) et Norwich lors du Boxing Day (0-5) et ils se sont aussi qualifiés pour les 1/2 finales de la Coupe de la Ligue anglaise en battant Sunderland à la maison (5-1). Arsenal fait donc le plein offensivement en ce moment et il faut notamment noter la très bonne forme de Bakary Saka (3 buts sur ses 2 derniers matchs joués).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City est en train de créer un écart en tête de Premier League. En effet, lescomptent désormais 8 points d'avance sur leur nouveau dauphin, Chelsea. Grand favori à sa propre succession, Man City reste sur 10 victoires consécutives dans le championnat anglais. Les hommes de Guardiola viennent notamment de battre Leeds (7-0), Newcastle (0-4) Leicester (6-3) et Brighton (0-1). Du côté de Manchester City, c'est Raheem Sterling qui se montre en ce moment avec 5 de ses 7 buts marqués en Premier League qui ont été inscrits en décembre. Logiquement, cette belle affiche entre deux équipes très en forme offensivement devraient nous offrir des but. Et il n'est pas impossible de voir Saka ou Sterling encore marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !