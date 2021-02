Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal face au rouleau compresseur Manchester City

En juillet dernier à Wembley, Arsenal avait réussi l'exploit de sortir Manchester City en demi-finale de la FA Cup (2-0). Depuis ce succès, les deux formations ont connu des fortunes diverses puisque Arsenal est englué dans une saison compliquée tandis que City est encore en course sur tous les tableaux. Lessemblaient être repartis sur de bonnes bases suite à leur bonne série lors des fêtes de fin d'année mais ont connu ensuite des défaites surprenantes face à Wolverhampton et Aston Villa. Le week-end dernier, Arsenal a profité de la réception de Leeds pour se relancer. Porté par un excellent Aubameyang, auteur d'un triplé, les Londoniens ont facilement dominé les(4-2). Le capitaine dess'est en revanche un peu manqué en Europa League,jeudi, en gaspillant deux très belles opportunités face à Benfica (score final 1-1). Cette saison, les hommes d'Arteta ont déjà affronté City à deux reprises, pour deux défaites en Premier League (1-0) et en Carabao Cup (1-4).De son côté, Manchester City est parti à la reconquête de son titre laissé à Liverpool l'an passé. Lessont inarrêtables ces dernières semaines, eux qui viennent de signer 17 victoires consécutives toutes compétitions confondues. La bande à Guardiola vient, lors des trois dernières journées, de surclasser Liverpool (1-4), Tottenham (3-0) et Everton (1-3) en milieu de semaine. En plus de ces excellents résultats, Guardiola voit son infirmerie se vider puisque les importants Sergio Aguero et Kevin de Bruyne étaient sur le banc à Everton. En revanche, Gundogan, meilleur Citizen ces derniers mois, a manqué le déplacement mais devrait être du voyage à Londres. Avec 14 journées à jouer, City a fait un grand pas vers le titre et compte 10 points d'avance sur United. Sur leur lancée, les Citizen devraient prendre le meilleur sur Arsenal et poursuivre leur cavalier seul.