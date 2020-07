Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une affiche ouverte entre Arsenal et Liverpool

La 36journée de Premier League nous offre une très belle affiche entre Arsenal et Liverpool. Encore une fois, lesréalisent une saison décevante. L'arrivée de Mikel Arteta à la tête de l'équipe laissait présager d'une amélioration. Mais si ses débuts avaient été convaincants, les récentes défaites font ressurgir le spectre des saisons précédentes. Le club londonien affiche de belles qualités offensives avec Aubameyang, Lacazette, Pépé ou le jeune Saka. Défensivement, les Gunners commettent de grossières erreurs comme celles de David Luiz à l'Etihad, ou la dernière en date celle de Kolasinac lors du derby face à Tottenham. Ces erreurs coûtent cher à l'heure de faire le bilan des points perdus. Pour la troisième fois de la saison, Arsenal et Liverpool se rencontrent. Les deux premiers duels, riches en buts, avaient tourné à l'avantage des Reds (3-1 et 5-5 en Cup avec une victoire aux tirs au but). Champions d'Angleterre, lesont réagi après leur défaite face à City (suivant le tire) en s'imposant face à Aston Villa et Brighton. Le week-end dernier, Liverpool affrontait la solide formation de Burnley. Les partenaires d'Alisson ont logiquement ouvert le score par Robertson, mais ont vu leur maladresse offensive être punie sur l'une des rares opportunités des Clarets (1-1). 8 des 9 dernières confrontations entre Arsenal et Liverpool ont offert des buts de chaque côté. Entre une équipe d'Arsenal devant prendre des points pour une qualif européenne et un Liverpool capable de scorer face à de fébriles Gunners, les deux équipes devraient marquer lors de ce match.