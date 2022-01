Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, cotes et pronostic de la demi-finale retour de Carabao Cup

Arsenal confirme ses progrès face à Liverpool

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal – Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier de Premier League après 3 journées de championnat, Arsenal a parfaitement redressé la barre lors des dernières semaines. Lesont notamment profité des confrontations face à des formations à leur portée pour se replacer dans le Top 6 de PL. En effet, depuis le début de saison, les hommes d’Arteta souffrent face aux grosses cylindrées avec des revers face aux 3 premiers Man City, Chelsea et Liverpool. Le jour de l’An, les Gunners voulaient marquer les esprits lors du match retour face aux. Auteur d’une superbe prestation, les Londoniens ont cependant perdu cette opposition (1-2). La naïveté défensive des Gunners avec un penalty offert et l’expulsion de Gabriel auront coûté au moins un point à Arsenal. Néanmoins, cette prestation a confirmé l’énorme potentiel de cette jeune formation avec l’émergence des Saka, Martinelli ou Emile Smith Rowe. Ensuite, les remplaçants se sont inclinés à Nottingham (1-0) en FA Cup et misent donc beaucoup sur cette Carabao Cup. Lors de la demi-finale aller à Anfield, les, bien en place, ont résisté à la pression des Reds qui évoluaient en supériorité numérique depuis l’expulsion de Xhaka (0-0). Touché par la Covid, Arsenal a vu son match face à Tottenham être reporté. Si Odegaard semble avoir été l’un des cas positifs, les autres noms n’ont pas fuité.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool aborde les prochaines semaines avec beaucoup d’incertitudes puisque 3 éléments majeurs sont partis à la CAN, avec Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita. Les deux premiers sont les éléments offensifs les plus utilisés par Klopp, et le 3e a pris une plus grande place dans l'entrejeu cette saison. Le Pharaon est dans une forme incroyable avec 16 buts inscrits et 9 passes décisives depuis le début de saison en PL. Moins bien ces dernières semaines, Liverpool s’est montré décevant lors du match aller face à Arsenal (0-0). Incapables de profiter de leur supériorité numérique, lesont eu leur plus grosse opportunité en toute fin de rencontre par Minamino. Les absences de Mané et Salah pèsent dans le jeu offensif des hommes de Klopp. Le week-end dernier, sans se montrer brillants, les partenaires d’Henderson se sont défaits de Brentford (3-0) avec des réalisations de Fabinho, Oxlade-Chamberlain et Minamino. Actuellement, plusieurs joueurs de Liverpool n’évoluent pas à leur meilleur niveau, ce dont pourrait profiter Arsenal pour accrocher au moins un nul lors de cette demi-finale retour.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !