Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal - Liverpool : Les Gunners dégainent face aux Reds

L’affiche de la 10journée de Premier League nous amène dimanche à l’Emirates Stadium avec un alléchant Arsenal – Liverpool. Arrivé il y a près de 2 saisons à la tête des Gunners, le travail de Mikel Arteta est en train de porter ses fruits dans le Nord de Londres. En effet, le club londonien réalise un début de saison canon et occupe la tête du classement avec un point d’avance sur Manchester City. Arsenal se montre très solide et ne s’est incliné qu’une seule fois, sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United dans une rencontre où les Gunners auraient mérité mieux. Reparti de l’avant avec un succès plein de maîtrise à Brentford (0-3), Arsenal a fait le taf le week-end dernier dans le derby face à Tottenham (3-1). Porté par ses joueurs phares du début de saison, à savoir les Saliba, Jesus ou Xhaka, le club londonien a frappé un grand coup et a montré sa détermination. Par le passé, lesnous avaient habitué à manquer ces grands rendez-vous. Cette saison, la bande à Arteta a passé un cap. Au niveau de l’effectif, seuls Elneny et Smith-Rowe sont indisponibles. En milieu de semaine, Arsenal a poursuivi sa belle dynamique en remportant son deuxième match en Europe League face à Bodo/Glimt (3-0) avec une équipe remaniée. Les Ramsdale, Saliba, Saka, White, Odegaard, Partey ou Jesus (5 buts en 8 matchs de PL) ont été préservés.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool sort d’un exercice fantastique au cours duquel il a remporté les 2 coupes nationales, atteint la finale de la Ligue des Champions et a lutté jusqu’à l’ultime journée pour le titre de champion d’Angleterre. Cette longue saison semble peser dans les jambes des Reds, qui connaissent une entame décevante. En effet, la formation entraînée par Jurgen Klopp se trouve seulement en 9position avec déjà 11 points de retard sur le leader qui n’est autre qu’Arsenal. Auteur d’une entame délicate, Liverpool n’a remporté que deux rencontres de Premier League face à Newcastle (2-1) et Bournemouth (9-0). Dernièrement, lesont été tenus en échec à Everton (0-0) et ont été tout heureux de prendre un point face à Brighton (3-3) le week-end dernier. En effet, lesont réalisé une entame canon à Anfield au cours de laquelle ils auraient mérité de mener plus largement que 2-0. Sans un grand Alisson, l’addition aurait pu être nettement plus salée. Grâce à un Firmino et un Diaz inspirés, lesont réussi à renverser le match pour prendre le score en leur faveur, mais comme souvent depuis le début de la saison, la défense a craqué sur une ultime opportunité de Brighton. En milieu de semaine, Liverpool a affiché un état d’esprit intéressant face aux Glasgow Rangers (2-0) pour décrocher un succès important dans l’optique de la qualification pour les 8de finale. Critiqué depuis le début de saison pour sa faiblesse défensive, Trent Alexander Arnold a inscrit un superbe coup-France. Ce dimanche, l’opposition face à Arsenal sera bien plus forte et le duel entre Martinelli et TAA pourrait être l’une des clés de la rencontre. Sur une excellente dynamique et vainqueur de ses 5 premiers matchs à domicile, les Gunners devraient profiter des largesses défensives des Reds qui n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison (2 nuls, 2 défaites).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !