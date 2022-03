Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal – Liverpool, un choc alléchant

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Arsenal lance sa campagne de matchs en retard face à Liverpool. 4es du classement, les Gunners comptent 3 matchs à disputer pour faire un pas de plus vers une qualif en C1, mais ils devront affronter Liverpool, Tottenham et Chelsea. Le club londonien a connu une désillusion en janvier face à Liverpool en s’inclinant face auxen demi-finale de la Carabao Cup alors que Klopp était privé de Salah, Keita et Mané partis à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais en championnat, la bande à Arteta est sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives qui lui permet d’être en quatrième position avec un point d’avance sur Manchester United. Lesimpressionnent avec leur équipe très jeune (moins de 25 ans de moyenne d’âge). Porté par le talent des Odegaard, Saka ou Martinelli mais aussi d'un Lacazette buteur ce week-end face à Leicester (2-0), Arsenal vient de signer une très belle série de résultats face à des adversaires évoluant principalement dans la seconde partie de tableau. L’axe majeur de progression pour Arsenal reste les confrontations directes face aux grosses cylindrées de PL. En début d’année, les Gunners avaient montré un très beau visage face à Manchester City à l’Etihad mais avaient été battus par des Citizens qui avaient profité de leur supériorité numérique (1-2). Déterminé à frapper un grand coup, Arsenal va vouloir renverser Liverpool.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool est toujours dans le coup pour le titre en Premier League puisqu’en cas de succès à l’Emirates, lesreviendraient à 1 unité de City . Les semaines à venir s’annoncent très chargées pour les hommes de Klopp qui vont disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la FA Cup mais aussi des grosses affiches en Premier League avec Arsenal, Manchester United et City au programme. Liverpool est sur une excellente dynamique puisqu’il vient de remporter ses 8 derniers matchs de championnat. Le week-end dernier, lesont fait le taf à Brighton (0-2) grâce à un excellent Luis Diaz qui a ouvert le score face aux Seagulls. En contrôle, les partenaires de Jordan Henderson ont ensuite fait le break sur un penalty de Mohamed Salah, qui a stoppé ainsi une série de plusieurs matchs sans but. En revanche, le Pharaon égyptien est sorti suite à un coup reçu et est incertain pour ce déplacement à Arsenal. Liverpool s’attend à un match compliqué face à une formation d’Arsenal déterminée à frapper un grand coup face à un gros. Cette opposition s’annonce agréable et au regard des potentiels offensifs des deux équipes, on pourrait voir les deux équipes marquer comme lors de 3 des 4 derniers matchs d'Arsenal.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !