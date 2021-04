Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool va chercher un résultat à Arsenal

Avec 9 points de retard sur la 4place, Arsenal ne peut pas compter sur la Premier League pour participer à la Ligue des Champions. Lesdevraient se tourner vers l'Europa League où ils affrontent le Slavia Prague en quart de finale. Les hommes d'Arteta se montrent très irréguliers depuis le début de saison. En effet, à l'image du temps anglais capable de vous offrir les 4 saisons dans la même journée, Arsenal passe du meilleur au pire en quelques secondes dans une rencontre. Lors de la dernière journée, lesont connu une première demi-heure catastrophique face à West Ham, au point de se retrouver mené de 3 buts. Sous l'impulsion du duo Odegaard-Lacazette, Arsenal est revenu dans le match pour accrocher un point. Néanmoins ces sautes de concentration coûtent cher depuis le début de saison et ne permettent pas à Arsenal de se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions.

De son côté, Liverpool a connu une période compliquée qui s'est traduit par une sortie du Top 4. Les Reds sont actuellement en 6e position avec 5 points de retard sur Chelsea. En difficulté à domicile, Liverpool s'est repris à l'extérieur en se qualifiant notamment pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où il défiera la Real Madrid, mais aussi lors de la dernière journée de championnat en s'imposant sur le terrain desde Wolverhampton. Klopp a connu plusieurs coups durs depuis le départ de cette saison avec de nombreuses blessures. Au regard de la dernière prestation de son équipe, le technicien allemand devrait s'appuyer sur une défense Phillips-Kabak avec un Fabinho en position de sentinelle. De plus, offensivement, Diogo Jota a effectué son retour et a signé le but de la victoire au Molineux mais aussi un doublé en Serbie avec le Portugal. Performant loin de ses bases, Liverpool devrait accrocher au moins un nul face à une formation d'Arsenal irrégulière dans une rencontre avec plus d'un but.