Pronostic Arsenal Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Arsenal - Leicester : Les Gunners dégainent de nouveau face aux Foxes

Comme souvent ces dernières années, Arsenal a connu des passages à vide cette saison. Les deux défaites concédées à la reprise face à Manchester City (3-0) et Brighton (2-1) ont certainement servi de claque aux hommes d'Arteta pour lancer leur fin d'exercice. Arsenal a remporté ses 4 dernières rencontres. La bande à Aubameyang a en effet dominé successivement Southampton (0-2), Norwich (4-0) et Wolverhampton (0-2) en Premier League, et s'est qualifiée pour les demi-finales de la FA Cup au détriment de Sheffield (2-1). La performance face aux Wolves est à souligner car il est difficile de s'imposer au Molineux Stadium face à une formation très solide. Ce succès replace Arsenal dans les places qualificatives pour l'Europa League. Lors des dernières rencontres, Arteta s'est appuyer sur des cadres qui finissent forts comme Aubameyang ou Xhaka mais aussi sur les jeunes Nketiah et Saka.

De son côté, Leicester n'avait pas remporté la moindre rencontre depuis la reprise, avec des nuls contre Watford et Brighton, et des défaites face à Chelsea (FA Cup) et Everton. Cette mauvaise série a mis la pression sur les Foxes qui voient arriver Chelsea et Man U à toute vitesse. Toujours troisièmes, les hommes de Rodgers ont stoppé l'hémorragie ce week-end en s'imposant face à une formation de Palace (3-0), qui n'a plus d'objectif sur cette fin de saison. Cette rencontre a été marquée par les 100e et 101e buts de Jamie Vardy en Premier League. Arsenal, en forme et en confiance, devrait continuer sa belle série face à une formation de Leicester peu convaincante depuis la reprise.