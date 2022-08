Pronostic Arsenal Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal confirme face à Leicester ?

Longtemps raillée ces dernières années pour ses performances toutes plus moyennes les unes que les autres, cette équipe d'Arsenal a redonné de l'espoir à ses supporters l'an dernier en prenant la 5place de Premier League avec deux points de retard seulement sur le top 4 et la Ligue des Champions. Désireux de pouvoir lutter de nouveau pour le podium cette saison, lesont préparé ce nouvel exercice avec beaucoup de sérieux en obtenant des victoires contre Nuremberg (3-5), Everton (2-0), Orlando City (1-3), Chelsea (4-0) et le FC Séville (6-0). Durant ces matchs amicaux, la recrue offensive Gabriel Jesus a montré qu'il faudrait compter sur lui. Les hommes de Mikel Arteta ont donc entamé leur saison avec le plein de confiance la semaine dernière, s'imposant sans trop forcer sur le terrain de Crystal Palace (0-2) grâce notamment à un très bon William Saliba, désigné homme du match.

Après un déplacement sur la pelouse de Crystal Palace jamais facile à négocier ces derniers mois, les Londoniens passeront un premier test ce week-end en recevant Leicester. Cette formation s'est en effet imposée depuis plusieurs années comme une équipe qui compte outre-Manche même si elle sort d'une saison plutôt moyenne ponctuée d'une 8place au classement synonyme de non-qualification pour une coupe européenne. La semaine dernière, les Foxes ont lancé leur saison en recevant Brentford. Et après avoir mené de 2 buts, les hommes de Brendan Rodgers ont affiché d'importantes lacunes défensives au point d'être rejoint au score en fin de rencontre (2-2). Sans doute plus talentueux offensivement que les, les joueurs d'Arsenal pourraient poser davantage de problèmes à la défense de Leicester que ne l'a fait Brentford, à commencer par la recrue Gabriel Jesus, auteur d'une très belle préparation estivale. Devant leurs supporters, ils pourraient aligner une nouvelle victoire.