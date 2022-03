Pronostic Arsenal Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal - Leicester : Les Gunners partent à la chasse aux Foxes

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal Leicester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arsenal a retrouvé le Top 4 de Premier League en s’imposant contre Watford (3-2) la semaine passée. Le club londonien s’est montré très intéressant offensivement avec un trio Odegaard (5 buts), Martinelli (5 buts) et Saka (8 buts) particulièrement en vue. Les Gunners profitent du passage compliqué vécu par Manchester United pour se replacer idéalement dans la course à la Ligue des Champions. Cette semaine s’annonce cruciale pour les protégés de Mikel Arteta qui affrontent successivement Leicester et Liverpool à l’Emirates. Arsenal semble être sur la bonne voie avec 4 succès consécutifs. En effet, les Gunners se sont successivement imposés face à Wolverhampton (0-1 et 2-1), Brentford (2-1) et le week-end dernier sur la pelouse de Watford (2-3). Ces victoires ont majoritairement été obtenues contre des équipes de seconde partie de tableau. Le problème majeur des Londoniens vient des confrontations directes face aux grosses écuries, où ils éprouvent plus de difficultés. La bonne nouvelle du jour vient du fait que Leicester est seulement 12de Premier League cette saison.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Leicester était attendu à un bien meilleur niveau en Premier League. Les Foxes affichent à l'orée de cette journée un écart de 12 points sur la relégation mais aussi sur les places européennes. Leicester a affiché quelques progrès ces dernières semaines avec des succès sur des équipes de bas de tableau, Burnley (0-2) et Leeds (1-0). Ces victoires sont loin d’avoir été convaincantes mais ont permis auxde reprendre confiance. En milieu de semaine, Leicester s’en est également plutôt bien sorti face à Rennes (2-0) en Conference League. En effet, les Bretons auraient dû bénéficier d’un penalty tandis que Leicester a profité d’un contre en toute fin de rencontre pour aggraver le score avant le déplacement au Roazhon Park. Au niveau de l’effectif, Rodgers est toujours privé de Fofana et Evans, l’habituelle paire défensive, tandis que Vardy s'est reblessé (au genou). En pleine forme et à domicile, Arsenal devrait prendre le dessus sur une formation de Leicester loin de son meilleur niveau.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Leicester détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !