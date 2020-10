Pronostic Arsenal Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Gunners remportent ce duel d’européens entre Arsenal et Leicester

L'opposition entre Arsenal et Leicester de la 6journée de Premier League, met aux prises deux formations en course en Europa League et qui ont remporté leur match de la 1journée jeudi. Les, avec une équipe remaniée, sont allés s'imposer en Autriche face au Rapid Vienne (1-2). Cette rencontre a été marquée par la bévue de Leno qui a permis à Fountas d'ouvrir le score, mais Arsenal est revenu au score sur coup de pied arrêté grâce à David Luiz. Le portier allemand, pas dans un grand soir, a commis une autre grossière erreur, mais cette fois sans conséquence fâcheuse. Une très belle action en triangle entre Elneny, Bellerin et Aubameyang a permis au Gabonais de donner finalement la victoire à son équipe (1-2). Arrivé dans les dernières heures du mercato, Thomas Partey s'est montré à son avantage, au contraire d'un Alexandre Lacazette transparent. Battu à l'Etihad le week-end dernier par Man City (1-0), Arsenal doit réagir lors de la réception de Leicester. Lesont réalisé une très bonne première partie de saison l'an passé, qui leur a permis de s'installer dans le top 4 et d'être même souvent 2. La dernière ligne droite plus délicate a permis à Man United de dépasser les hommes de Rodgers pour les places de Ligue des Champions. Les Foxes ont dilapidé une avance de 12 points en quelques mois. Qualifié finalement pour la C3, Leicester a fait le job en milieu de semaine en dominant logiquement le FK Zorya Luhansk (3-0). Exceptionnel à l'Etihad face à Man City (2-5), la bande à Rodgers a perdu ses deux rencontres suivantes à domicile face à West Ham (0-3) et Aston Villa (0-1). De plus, Vardy, Pereira, Soyuncu ou Ndidi, habituels titulaires sont tous incertains pour cette rencontre. L'absence de l'international turc a été compensé par Wesley Fofana (ex-Sainté) qui a livré deux bonnes premières performances avec son nouveau club. Vainqueur de ses deux premiers matchs à domicile et sur une belle série de l'Emirates, Arsenal devrait prendre le meilleur sur Leicester.