Pronostic Arsenal Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal enchaîne face à Leeds

La Premier League nous offre des batailles à tous les étages puisque du titre aux places européennes mais aussi pour la relégation, rien n'est décidé. Concernant le Top 4, Arsenal est bien placé pour décrocher le dernier strapontin pour la Ligue des Champions puisqu'il compte 2 unités d'avance sur Tottenham. Ce week-end pourrait être décisif pour lespuisque lesse déplacent à Liverpool. Derrière, les hommes d'Arteta se déplaceront à Tottenham. Battu consécutivement à 3 reprises par Crystal Palace, Brighton et Southampton, Arsenal s'est repris là où ne l'attendait pas sur la pelouse de Chelsea le 20 avril. En effet, le club londonien a réalisé une superbe prestation face aux Blues (4-2) avec un Nketiah inspiré. Sur leur lancée, les Gunners ont enchainé face à Manchester United (3-1) avec une superbe réalisation de Xhaka et un nouveau but de Saka, très en forme. Le week-end dernier, les partenaires de Ramsdale affrontaient un autre adversaire direct, West Ham. Dans une rencontre loin d'atteindre les sommets du jeu, Arsenal a su tirer son épingle du jeu pour prendre le meilleur sur West Ham (1-2) grâce à Holding et Gabriel.En face, Leeds avait été l'une des équipes les plus agréables à voir évoluer la saison dernière pour son retour en Premier League. Lesvivent un exercice bien différent puisqu'après 34 journées, ils possèdent seulement 2 points d'avance sur Everton, qui a un match en retard à disputer. Contraint de licencier Marcelo Bielsa suite aux difficultés rencontrées par son club, le propriétaire a choisi Jesse Marsch qui avait été décevant à Leipzig. L'Américain a connu une entame intéressante avec Leeds puisque son équipe a connu un très bon passage de 5 journées sans la moindre défaite. En revanche, lesse sont logiquement inclinés face à Manchester City (0-4) le week-end dernier. La bonne nouvelle pour le club du Nord de l'Angleterre est qu'il a retrouvé quasiment au complet puisque seuls Bamford et Roberts sont absents. De nouveau en pleine confiance, Arsenal devrait consolider sa 4place avant son déplacement à Tottenham en s'imposant face à une équipe de Leeds loin d'être sauvée.