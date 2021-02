Pronostic Arsenal Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal et Leeds dégainent

Au coup d'envoi de leur opposition, Leeds devance Arsenal, en ayant joué une rencontre de moins. En effet, la saison des est loin de correspondre aux objectifs initiaux du club. Le gain de la FA Cup l'an passé avec plusieurs victoires face à des grosses cylindrées et l'arrivée de Mikel Arteta avaient redonné de l'espoir aux supporters londoniens. Eliminés de la FA Cup, de la Carabao Cup et 11 de Premier League, Arsenal vit une saison cauchemardesque, qui pourrait cependant être sauvée en cas de victoire en Europa League. Alors que du mieux avait été entrevu depuis les fêtes de fin d'année, les sont récemment retombés dans leurs travers, et le pire c'est qu'ils en sont les responsables. Excellents pendant 45 minutes à Wolverhampton, Arsenal a perdu un match qui lui semblait promis, suite à une erreur défensive de David Luiz, doublement punie par un penalty et une expulsion (défaite 1-2). Le week-end dernier, les hommes d'Arteta ont offert le but de la victoire à Aston Villa après à peine plus d'une minute de jeu, sur une nouvelle « boulette » (défaite 0-1). Incapables de réagir à Villa Park, les Gunners vont tenter de relever la tête face à Leeds. Arsenal s'attend à un match compliqué face à une formation contre laquelle il n'est pas simple de jouer. En effet, Leeds est certainement l'une des formations les plus inconstantes de PL, capable du meilleur comme du pire, comme le montre leur goal average avec 38 buts encaissés pour 38 inscrits. En revanche, les rencontres des offrent toujours du spectacle. La semaine passée, les hommes de Bielsa se sont imposés à face à Crystal Palace (2-0). Avec son pressing tout terrain, Leeds se crée de nombreuses opportunités de marquer mais offre des contre-attaques à ses adversaires. Pour cette opposition, une rencontre ouverte entre deux équipes qui cherchent la victoire, avec des buts de chaque côté.