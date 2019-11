Pronostic Arsenal Francfort : Analyse, prono et cotes sur le match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Arsenal et l’Eintracht Francfort !

Les sont en tête de leur groupe d'Europa League et n'ont besoin que d'un nul pour assurer leur place en seizième de finale. Arsenal est invaincu avec trois victoires face à Francfort à l'aller (0-3), le Standard de Liège (4-0) et Guimaraes (3-2). Lors de la dernière journée, les Londoniens n'ont pas pu faire mieux qu'un nul au Portugal, au retour, contre Guimaraes (1-1). Le jeune attaquant brésilien Martinelli s'est mis en évidence dans cette C3 en inscrivant 3 buts et délivrant une passe. En Premier League, Arsenal vit un moment compliqué et reste sur 5 matchs sans victoire. L'avenir d'Unai Emery s'assombrit et le nul à buts du week-end face à Southampton (2-2) n'a pas du tout rassuré les supporters. De son côté, l'Eintracht Francfort est actuellement troisième et ne peut pas se permettre de laisser le Standard s'échapper. Les Allemands ont perdu face à Arsenal (0-3) et Liège (2-1), mais ont dominé Guimaraes (0-1) et le Standard à domicile (2-1). En Bundesliga, Francfort est inconstant et reste sur deux défaites face à Fribourg (0-1) et Wolfsbourg (0-2). Les hommes d'Adi Hutter sont réputés pour être une équipe plaisante et tournée vers l'offensive. Ce match entre une équipe de Francfort qui a besoin absolument de points et une formation d'Arsenal séduisante offensivement mais tellement fragile défensivement s'annonce très ouvert et nous voyons des buts de chaque côté.