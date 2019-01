Pronostic Arsenal Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Derby londonien ouvert entre Arsenal et Chelsea !

Arsenal va enchaîner son troisième derby londonien en Premier League. Lors du jour de l'An, les ont tranquillement dominé Fulham (4-1) mais ils se sont fait surprendre par West Ham le week-end dernier (1-0). A 6 points du 4 Chelsea, Arsenal a une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Invaincus pendant de longs mois à l'Emirates, les Gunners sont dans un moment plus délicat avec seulement 2 victoires au cours des 6 derniers matchs de PL et cela face à Burnley et Fulham, deux formations luttant pour le maintien. A l'Emirates en PL, les hommes d'Emery n'ont plus perdu depuis la réception de City lors de la 1ere journée.

En face, Chelsea est un peu plus régulier mais lutte pour s'imposer. Plusieurs des succès des ont été obtenus avec un seul but d'écart, à l'image de la dernière réception de Newcastle (2-1). Sarri peut s'appuyer sur les fulgurances de ses attaquants. Face aux, Pedro et Willian ont marqué de superbes buts. Avec Hazard en pointe, Chelsea possède un trio d'attaquants rapides capables de faire la différence à tout moment. Pour ce derby londonien, nous voyons les deux équipes en mesure de marquer dans ce match particulier.