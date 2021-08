Pronostic Arsenal Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne face à Arsenal

Très décevant la saison passée (8de Premier League, aucun titre remporté), Arsenal est reparti avec le même entraîneur, Arteta, et les mêmes inquiétudes pour les observateurs du foot anglais. Déjà moyens au cours de leur préparation estivale terminée avec 2 défaites face à Tottenham et... Chelsea, lesont perdu leur premier match officiel de la saison. Vendredi, il y a 10 jours, Arsenal s'est incliné chez le promu Brentford (2-0) en ouverture de la Premier League. Déjà absents, Aubameyang et Lacazette, tous deux touchés par la covid, ne devraient pas être de ce derby londonien, mais Arteta espère récupérer Odegaard qui vient tout juste d'être définitivement transféré du Real Madrid.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Sauvé par l'arrivée de Thomas Tuchel la saison passée, Chelsea a finalement réussi à finir 3de Premier League et surtout à remporter la Ligue des Champions face à Manchester City. Savant mélange de solidité défensive et d'efficacité offensive, Chelsea a redémarré très fort. Vainqueur d'abord de la SuperCoupe d'Europe grâce à un nouveau coup de Tuchel qui a fait rentrer Kepa pour arrêter certains tirs au but de Villarreal, lesont ensuite explosé le Crystal Palace de l'ancienPatrick Vieira samedi dernier à Stamford Bridge pour son premier match de championnat (3-0). Avec en plus la possible première de Lukaku (arrivé avec un nouveau statut de l'Inter), Chelsea devrait pouvoir s'imposer face à une formation d'Arsenal déjà inquiétante.