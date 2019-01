Pronostic Arsenal Cardiff : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

1

Arsenal à la relance face à Cardiff !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal - Cardiff :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dominé vendredi à domicile en FA Cup par Manchester United, Arsenal veut se relancer dans son stade de l’Emirates Stadium. Avec seulement 3 points de retard sur lesde Chelsea, les Gunners sont toujours dans la course au Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions. La formation d’Emery n’a plus perdu en Premier League depuis la 1journée et la réception de Manchester City. Pour leur dernier match à l’Emirates en Premier League, les Gunners ont dominé Chelsea (2-0) avec des buts des Français Koscielny et Lacazette. Le match aller entre les deux formations s’était terminé sur un score prolifique de 3-2 avec notamment des buts de Lacazette et d’Aubameyang.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Cardiff arrive à Londres, affecté par la disparition d’Emiliano Sala qui s’apprêtait à rejoindre le Pays de Galles et aurait dû être du groupe face à Arsenal. 18et premier relégable, Cardiff compte déjà 2 unités de retard sur Newcastle (17). En déplacement, la formation galloise possède l'un des pires bilans de Premier League (seul Fulham fait pire) et affiche la plus faible attaque (6 buts en 11 matchs). Pour cette rencontre, nous voyons less’imposer tranquillement devant leurs supporters.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Cardiff détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !