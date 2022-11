Pronostic Arsenal Brighton : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Arsenal intenable à la maison face à Brighton

Arsenal est bien parti pour atteindre la trêve imposée par la Coupe du Monde en tête du classement de Premier League. En effet, lesont réalisé une très bonne opération le week-end passé en s'imposant à Stamford Bridge face à Chelsea (0-1). Le seul but de cette rencontre décevante mais dominée par lesest venu de l'ancien défenseur lillois Gabriel. Le central forme une redoutable charnière avec William Saliba, de nouveau excellent contre les, et élu par ailleurs homme du match. Grâce à ce succès, les Gunners comptent deux points d'avance sur Manchester City. Qualifié pour les 8de finale de l'Europa League, Arteta pourrait aligner une formation compétitive pour la réception de Brighton en intégrant les Tierney, Cedric, Vieira ou Nketiah. Depuis le début de saison, Arsenal est impressionnant dans son antre de l'Emirates puisqu'il a remporté tous ses matchs (Premier League et Europa League).En face, Brighton est la belle surprise de ce début de saison. Sur leur lancée de l'exercice précédent, lesoccupent la 6place du classement et se retrouvent devant des formations comme Chelsea et Liverpool. Le week-end dernier, Brighton a signé une prestation convaincante à l'extérieur en prenant le dessus sur Wolverhampton (2-3). Lors de cette rencontre, les hommes de De Zerbi, qui a récemment remplacé Potter (parti à Chelsea), ont été menés mais ont profité de l'exclusion de Nelson Semedo pour s'imposer en fin de rencontre par l'allemand Pascal Gross. Lors de l'entame du championnat, les Seagulls avaient déjà enregistré de très bonnes performances face à Liverpool (3-3) et surtout contre Chelsea (4-1) avec une large victoire face à leur ancien coach. De Zerbi peut compter sur d'excellents joueurs comme Trossard très percutant, sur un Lallana impliqué sur deux buts contre les Wolves ou sur un Wellbeck qui a s'est refait la cerise au bord de la mer. Malgré une forme intéressante, Brighton devrait faire face au réalisme et l'efficacité des Gunners dans leur stade. Vainqueur de ses 9 matchs à l'Emirates cette saison, Arsenal devrait prendre le meilleur sur Brighton et passer ce tour de Carabao Cup.