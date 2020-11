Pronostic Arsenal Aston Villa : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Arsenal - Aston Villa : Les Gunners dégainent face aux Villans

En difficulté face aux grosses écuries de Premier League, Arsenal a profité de son déplacement à Old Trafford face à une formation de Manchester United en difficulté pour reprendre confiance. Un but sur penalty de l'international gabonais Aubameyang, discret depuis le début de saison, a offert trois points précieux aux hommes d'Arteta. A l'orée de cette journée, Arsenal occupe la 9place de Premier League avec 12 points, soit autant que son adversaire du jour. A domicile pour l'instant, les Gunners se sont imposés difficilement face à West Ham (2-1) et Sheffield (2-1) pour une défaite face à Leicester (1-0). Au rayon des satisfactions, Arteta peut se réjouir de l'intégration de Thomas Partey, très à son aise face à United. Ses partenaires du milieu de terrain, Saka et surtout El Neny ont aussi réussi d'excellentes prestations à Manchester. Pour pouvoir revenir dans le Top 5, Arsenal se doit d'enchainer une série de résultats comme en C3. En Europa League, emmené par ses jeunes, le club londonien a réussi un sans-faute en s'imposant face au Rapid Vienne, Dundalk et Molde.

Sauvé lors de la dernière journée la saison passée et certainement aussi grâce à une goal-line technology défaillante, Aston Villa réalise un bien meilleur départ sur cet exercice. Les Villans ont effectué un recrutement intéressant en compensant les postes défaillants de l'exercice dernier, à savoir notamment ceux de gardien de but et d'avant-centre. Le portier argentin Martinez est arrivé... d'Arsenal, tandis qu'Ollie Watkins, auteur d'une excellente saison à Brentford, a pris la pointe de l'attaque du club de Birmingham. Ces 2 renforts ont apporté un plus indéniable à Villa, Watkins ayant inscrit 6 buts depuis son arrivée toutes compétitions confondues, tandis que Martinez a apporté de la sérénité dans l'arrière-garde. Mais après une belle série de succès dont une large victoire face à Liverpool, Aston Villa vient de se faire battre coup sur coup à domicile par Leeds (0-3) et Southampton (3-4). Boosté par son succès à Old Trafford, Arsenal devrait enchaîner face à une formation de Villa qui reste sur 2 revers.