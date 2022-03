Pronostic Arminia Bielefeld Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Arminia Bielefeld garde ses distances avec Augsbourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Arminia Bielefeld - Augsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 25journée de Bundesliga, l’Arminia Bielefeld reçoit Augsbourg dans une rencontre importante pour le maintien. Les Bleus (Die Blauen) se trouvent actuellement en 14position avec 2 points d’avance sur... Augsbourg et sur le Hertha Berlin, premier club relégable. La lutte pour le maintien bat son plein en Allemagne, et cette opposition pourrait faire glisser le perdant dans la zone rouge. L’Arminia reste sur un lourd revers en déplacement face à une formation du Bayer Leverkusen (3-0) qui joue les premiers rôles. En revanche, le club de Bielefeld a montré de belles aptitudes à domicile en étant invaincu lors des 6 dernières réceptions. Cette saison, seuls le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et Mayence sont parvenus à s’imposer dans la. Le Japonais Okugawa, passé par Salzbourg, est la belle satisfaction du côté de l’Arminia avec 8 réalisations depuis le début de saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Augsbourg reste sur un résultat intéressant à domicile avec un nul contre le dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund (1-1). Menés au score, lesont recollé au tableau d’affichage grâce à Sarenzen-Bazee, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Ce point a permis à Augsbourg de ne pas tomber dans la zone de relégation. En revanche, Augsbourg n’est pas au mieux loin de ses bases puisque les hommes de Weinzierl n’ont remporté qu’un seul match en déplacement cette saison sur la pelouse de Cologne. Costaud à domicile, Bielefeld devrait au moins accrocher un nul contre Augsbourg, peu performant en déplacement, dans un match à plus d'1 but- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arminia Bielefeld Augsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !