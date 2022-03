Pronostic Argentine Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Argentine tranquille face au Venezuela

La 17journée des éliminatoires pour le Mondial 2022 nous offre un choc des extrêmes entre l'Argentine et le Venezuela. En effet, l'est déjà assurée de participer au Mondial 2022 avec sa 2place de ce mini-championnat tandis que le Venezuela est bon dernier. Depuis son échec du Mondial 2018, l'Argentine s'est relancée avec Scaloni à sa tête. L'ancien joueur de la Lazio a permis à sa sélection de remporter la Copa America 2021 au Brésil puis les Argentins ont réalisé une excellente campagne d'éliminatoires où ils sont restés invaincus. Ainsi, la sélection albiceleste est sur une superbe série de 29 matchs sans la moindre défaite. En pleine confiance, l'Argentine veut poursuivre sur cette dynamique pour arriver au Mondial en pleine forme. Lors du rassemblement du début d'année, les Argentins s'étaient imposés face au Chili (1-2) et contre la Colombie (1-0). Pour disputer les dernières rencontres des éliminatoires, Scaloni a choisi à la fois de s'appuyer sur une colonne vertébrale et d'opérer une revue d'effectif. On retrouve donc les Messi, les Correa, Paredes, De Paul ou Otamendi. En revanche, les Martinez (Emiliano, Lisandro et Lautaro), Dybala et Romero n'ont pas été convoqués soit pour blessure soit pour être laissés à la disposition de leurs clubs. De son côté, le Venezuela ne joue plus rien dans ces qualifications. Larguée, lavégète en dernière position de ce mini-championnat depuis quasiment le début des éliminatoires. Le Venezuela a décroché 3 victoires lors des qualifications, obtenues à chaque fois à domicile. En déplacement, le bilan de la Vinotinto est catastrophique avec 8 revers en autant de rencontres. Le sélectionneur argentin de cette équipe, Pékerman, s'appuiera sur les éléments forts vénézuéliens comme Rondon ou Rincon mais aussi sur quelques nouveaux joueurs évoluant en MLS comme Makoun ou Navarro. Largement au-dessus de son adversaire et à domicile, l'Argentine devrait infliger une 9défaite en déplacement au Venezuela.