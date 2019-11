Pronostic Argentine Uruguay : Analyse, prono et cotes du match amical international

Match fermé entre l’Argentine et l’Uruguay!

Les équipes sud-américaines ont joué la Copa America cet été et sont en pleine campagne de matchs amicaux, en attendant le début des qualifications pour le prochain Mondial. L’Argentine, troisième au Brésil, s’était inclinée face à laen demi-finale. Vendredi, les Albiceleste ont pris leur revanche en s’imposant en amical face aux hommes de Tite (1-0) à Riyadh dans une rencontre marquée par des penaltys. Celui de Gabriel Jesus, complètement raté, et celui de Messi inscrit en deux temps. Le Barcelonais a donné la victoire à son équipe, qui reste désormais sur 6 matchs sans défaite. Lefaisait équipe en attaque avec la révélation de ce début de saison, Lautaro Martinez, buteur de l’Inter.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Uruguay s’était elle inclinée dès les quarts lors de la Copa America face au Pérou après un 1er tour qui laisser présager un meilleur parcours. Laest toujours emmenée par ses trentenaires Suarez, Cavani ou Godin. Cette génération a connu d’excellents résultats et a prouvé qu'il faudra encore compter sur elle, avec une victoire obtenue en Hongrie (1-2). L’Uruguay a bâti sa réputation et ses résultats grâce à sa défense. A l’image des 3 dernières confrontations entre les 2 sélections, comme lors de 3 des 4 derniers matchs de l'Uruguay et comme lors du Brésil-Argentine de la semaine passée, nous voyons un match pauvre en but dans ce match joué sur terrain neutre à Tel Aviv et où la motivation ne sera pas énorme pour les joueurs des deux équipes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine Uruguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !