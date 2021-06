Pronostic Argentine Uruguay : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Des buts de chaque côté entre l’Argentine et l’Uruguay

Pour son entrée en lice dans cette Copa América, l'Argentine n'a pas été vernie en concédant le nul face au Chili (1-1). En effet, les Albiceleste ont été largement dominateurs et se sont créés de multiples occasions par Lautaro Martinez, Nicolas Gonzales ou Leo Messi. Le Barcelonais était finalement parvenu à trouver le chemin des filets sur coup-franc direct, mais ses coéquipiers n'ont pas été en mesure de conserver cette avance, concédant un penalty transformé en deux temps par le duo Vidal-Vargas. Invaincue depuis sa demi-finale de la Copa América 2019 face au Brésil, l'Argentine se montre solide mais doit progresser pour accrocher plus de victoires. En manque d'efficacité face au but, l'commet aussi des grossières erreurs sur le plan défensif, qui est le point à améliorer pour Lionel Scaloni. Il n'est pas étonnant de voir que lors de 5 des 6 derniers matchs de l'Argentine, le pari « les deux équipes marquent » est passé.

De son côté, l'Uruguay débute sa Copa América lors de ce match face à l'Argentine. Exempte lors de la 1journée, laaffronte un solide adversaire, l'Argentine, et pourra compter pour cela sur Edinson Cavani. Absent lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, l'attaquant de Manchester United a purgé sa suspension et retrouve ses partenaires. Quart de finaliste de la dernière Copa América, l'Uruguay s'était arrêtée à ce même stade de la compétition lors de la Coupe du Monde en Russie. Auteur d'éliminatoires pour le Mondial 2022 poussif, ladésire se relancer lors de cette Copa América et compte pour cela sur son formidable duo d'attaquants composé de Luis Suarez et Edinson Cavani (de retour après avoir raté les matchs de juin), capable de marquer contre n'importe quelle sélection. Comme lors de 5 des 6 dernières rencontres de l'Argentine, on pourrait voir les deux équipes marquer.