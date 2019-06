Pronostic Argentine Qatar : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Qatar, pas si simple que ça pour l’Argentine !

Dans ce groupe B de la Copa América, hormis la Colombie qui a déjà validé son ticket, les 3 autres sélections peuvent encore espérer se qualifier. Cette confrontation entre le Qatar et l'Argentine pourrait offrir un ticket pour les quarts à son vainqueur. Invité pour cette Copa 2019 comme le Japon, le Qatar fait honneur à cette distinction. Pour leur premier match, les récents vainqueurs de la Coupe d'Asie ont rattrapé un retard de deux buts face au Paraguay (score final 2-2). Contre la Colombie, les Qataris ont seulement cédé à la 86minute et sur une merveille de centre de James. Dans cette rencontre de prestige face aux, le Qatar va vouloir briller et confirmer ses progrès. De son côté, l'Argentine est quasiment au fond du trou : un jeu déplorable, une tactique dépassée et un Messi décevant. Néanmoins, les Argentins peuvent toujours se qualifier. À l'image de la Coupe du monde où ils avaient très mal débuté et où ils avaient réussi à accrocher une qualification in extremis face au Nigeria. sont de nouveau sous pression et une élimination à ce stade serait perçue comme une humiliation en Argentine. Pour ce match décisif, nous voyons de vaillants Qataris résister à l'Argentine.