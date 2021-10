Pronostic Argentine Pérou : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine enchaîne face au Pérou

Libéré par le gain de la Copa America cet été, son 1er trophée acquis en sélection, Lionel Messi a une nouvelle fois été brillant face à l'Uruguay le week-end dernier. En effet, la sélection argentine a été l'un des grands artisans de la large victoire obtenue face à la Celeste (3-0). Ce succès a également permis à l'Argentine de creuser l'écart sur ses poursuivants. En effet, avec un match en moins, la sélection albiceleste possède six points d'avance sur un duo composé de l'Equateur et l'Uruguay, et 7 sur le barragiste, la Colombie. En grande forme, l'Argentine s'appuie sur une solide défense (6 buts encaissés) où l'éclosion d'Emiliano Martinez dans les buts est pour beaucoup dans ces très bons résultats. A domicile, l'Albiceleste a seulement concédé deux buts et est invaincu après 5 rencontres. En s'imposant ce jeudi, les partenaires de Messi feraient un grand pas vers la qualif'. Pour cela, Scaloni compte notamment sur le joueur parisien, mais aussi sur Lautaro Martinez, qui s'est installé sur le front de l'attaque argentine. En face, le Pérou semble mal parti pour se qualifier pour le Mondial 2022. Les Péruviens étaient parvenus à décrocher leur ticket pour le mondial russe, où ils n'avaient pas réussi à sortir de la phase de poule, mais cette fois ils semblent trop loin du Top 4 (7). Un peu mieux lors des derniers matchs des éliminatoires, notamment à domicile avec 2 victoires et un nul lors des 3 dernières réceptions, le Pérou a connu une grosse déconvenue le week-end dernier en s'inclinant en Bolivie (1-0). Ce revers enterre certainement les derniers espoirs de disputer le Mondial 2022. Le Pérou pensait pourtant s'appuyer sur son excellente Copa America, avec une demi-finale face au Brésil, pour se relancer dans ses éliminatoires. Exceptionnelle depuis la prise en main de l'équipe par Scaloni et à domicile, l'Argentine devrait comme le week-end dernier s'imposer sans concéder de but face au Pérou.