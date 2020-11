Pronostic Argentine Paraguay : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

L’Argentine enchaîne face au Paraguay

Depuis son élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde par la France, l’Argentine se reconstruit. Le sélectionneur Lionel Scaloni articule évidemment sa formation autour de Lionel Messi. Pour l’épauler, on retrouve notamment l’excellent Lautaro Martinez qui fait le bonheur de l’Inter. Plusieurs éléments de Ligue 1 font également partie de la sélection, les Parisiens Di Maria et Paredes, le Marseillais Balerdi et le Lensois Medina. Les Argentins ont parfaitement lancé les qualifications pour le prochain Mondial en dominant l’Equateur (1-0) sur un penalty de Messi. La sélection albiceleste s’est ensuite imposée en altitude face à la Bolivie (2-1) grâce à un Lautaro Martinez inspiré, buteur puis passeur décisif pour le Laziale Correa. Ces deux succès obtenus dans la difficulté rappellent que l’Argentine doit encore progresser et élever son niveau de jeu. Sur une série de 9 matchs consécutifs sans défaite, la sélection albiceleste est en confiance à l’heure de recevoir le Paraguay.chezjusqu’au 18 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paraguay est également bien parti dans ces éliminatoires. Les protégés d’Eduardo Berizzo ont tout d’abord tenu tête au récent finaliste de la Copa America, le Pérou (2-2) grâce à un doublé de l’attaquant de San Lorenzo, Angel Romero. En déplacement au Venezuela lors de la 2journée,ont décroché les 3 points sur une réalisation tardive de Gaston Gimenez. Dans cette sélection, les éléments les plus connus évoluent en Europe avec Balbuena à West Ham, Almiron à Newcastle ou Sanabria au Betis. Sur sa lancée, l'Argentine devrait s’imposer face au Paraguay.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !