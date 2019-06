Pronostic Argentine Paraguay : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

L’Argentine se rachète face au Paraguay !

Finaliste de la Coupe du Monde 2014 et de la Copa América 2016, l’Argentine a déçu lors du Mondial en Russie. Sortis laborieusement de leur groupe, lessont tombés face à la France (4-3). Pour leur entrée en lice dans cette Copa America, les Argentins ont connu une nouvelle désillusion face à la Colombie (2-0). Scaloni a réussi à convaincre Messi de revenir en sélection, mais depuis son retour l’Argentine a perdu deux fois contre le Venezuela et la Colombie, pour deux succès face au Maroc (sans Messi, blessé) et contre la modeste formation du Nicaragua. Ambitieux en début de compétition, les Argentins sont au pied du mur et sont dans l’obligation de s’imposer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Paraguay, de l’expérimenté buteur Oscar Cardozo, a très bien débuté son match face au Qatar en menant rapidement de deux buts, mais les vainqueurs de la Coupe d’Asie ont ensuite réagi et ont égalisé (2-2). Les joueurs d’Edouardo Berizzo affichent seulement une victoire lors des 9 dernières rencontres et cela à la veille d’affronter une équipe d’Argentine revancharde. Pour ce match, nous voyons l'Argentine se ressaisir et s’imposer face au Paraguay.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine Paraguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !