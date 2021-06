Pronostic Argentine Paraguay : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

L’Argentine reste invaincue face au Paraguay

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Argentine - Paraguay :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis sa défaite en demi-finales de la Copa América en 2019 face au Brésil, l’Argentine est invaincue avec 15 rencontres consécutives sans la moindre défaite. L’arrivée de Lionel Scaloni, à la suite de la contre-performance du Mondial 2018 (élimination dès les 8de finale face à la France), a redonné une certaine stabilité à l’. En effet, les Argentins occupent la 2place des éliminatoires pour le prochain Mondial derrière le Brésil, actuellement intouchable. Pour ses débuts dans cette Copa América, l’Argentine a été tenue en échec par le Chili (1-1) malgré une forte domination et de multiples occasions. Buteur sur coup franc direct, Lionel Messi a été de tous les bons coups offensifs de sa sélection. Pour leur 2match, les Argentins se sont imposés face à l’Uruguay (1-0) grâce au milieu de terrain du Betis Séville, Guido Rodríguez, bien servi par. Avec 4 points au compteur, l’Argentine est bien partie pour se qualifier et serait assurée de l’être en cas de victoire sur le Paraguay. Solide, la sélection argentine doit se montrer plus efficace sur le plan offensif, où elle vendange de nombreuses opportunités, à l’image de Lautaro Martinez, peu en réussite face au but.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Ayant joué un seul match pour l'instant, le Paraguay est très bien parti dans cette Copa América en disposant largement de la Bolivie (3-1). Menés au score, les Paraguayens ont profité de l’expulsion de Cuellar pour faire la différence. L’excellent attaquant de San Lorenzo, Angel Romero, a signé un nouveau doublé et a confirmé sa bonne forme, entrevue lors des éliminatoires pour la Coupe du monde. En effet, le buteur paraguayen fait partie des meilleurs buteurs des qualifications pour le Mondial 2022 dans la zone AmSud. Sixième de ce mini-championnat, le Paraguay ne compte que deux points de retard sur la troisième place, occupée par l’Équateur. Dans ces éliminatoires, l'ne s’est inclinée qu’une seule fois face au Brésil. Invaincue depuis près de 2 ans, l’Argentine devrait le rester à l’issue de son match face au Paraguay, et se rapprocher d’une qualification pour les quarts de la Copa América.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOTEURO"avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !