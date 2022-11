Pronostic Argentine Mexique : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

120€ remboursés en Freebets sur notre pronostic Argentine - Mexique !

dès la fin du match

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Nos paris sur Argentine - Mexique

L’Argentine n’a plus le choix

Le Mexique veut réaliser l’exploit

Du changement à venir pour l’Argentine

Les compos probables pour Argentine - Mexique :

L'Argentine se rachète

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Argentine - Mexique avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest en ce moment deen vous inscrivant avec leVotre 1pari est remboursé en Freebets jusqu'à 120€. Sauf que contrairement à chez les autres sites, votre pari est remboursé- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.Arrivée au Qatar sur une superbe série de 36 matchs sans la moindre défaite et auréolée de son titre dans la dernière Copa America, l’Argentine est tombée de haut pour son entrée en lice. Battue par l’Arabie Saoudite (2-1) qui était à première vue l’adversaire le plus abordable du groupe, la sélection albiceleste se retrouve au pied du mur. En effet, les Argentins pourraient être éliminés en cas de défaite ce samedi. Lors de leur opposition face aux Saoudiens, les partenaires de Lautaro Martinez ont réalisé une première période sérieuse récompensée par un penalty de Messi. Rentrée au vestiaire avec une avance d’un seul but, l’Argentine pouvait nourrir des regrets avec plusieurs buts refusés par la VAR pour des hors-jeux. Inconsciemment, l’Argentine est revenue sur le terrain moins impliquée et a tout de suite été sanctionnée par une Arabie Saoudite très entreprenante. Malgré une tentative de réaction, l’Albiceleste est tombée sur un excellent portier adverse. Ce samedi, la bande à Lionel Scaloni joue gros face au Mexique dans l’optique des 8e de finale. Les suiveurs argentins se raccrochent au fait que l’Argentine réussit plutôt bien face à la Verde ces dernières années.Le Mexique est une sélection habituée à disputer la Coupe du Monde et qui parvient régulièrement à sortir de la phase de groupes. Qualifié grâce à sa troisième position lors des éliminatoires de la zone Concacaf, la Verde a débuté son Mondial par un match nul face à la Pologne (0-0). Plus entreprenants, les Mexicains n’ont pas été récompensés de leurs efforts et auraient pu concéder la défaite sans un grand Ochoa. Le célèbre portier mexicain a sorti le penalty de Robert Lewandowski qui permet à son équipe de compter un point au classement. Pour cette affiche face à l’Argentine, le Mexique s’attend à une rencontre compliquée mais est conscient qu’en mettant le doute dans les têtes argentines, il pourrait réaliser un exploit. Un nul ce samedi permettrait au Mexique de jouer sa qualif’ lors de la dernière journée face à l’Arabie Saoudite.Malmenée par les attaquants saoudiens, la charnière Romero – Otamendi n’a pas été irréprochable et pourrait voir Martinez de Manchester United leur être préféré. Au milieu de terrain, Paredes est toujours très utile lorsque son équipe a la possession mais manque de tranchant à la récupération. Papu Gomez et Di Maria, décevants face à l’Arabie Saoudite, se trouvent sous la menace du jeune Alvarez de Manchester City. Sur le front de l’attaque, le duo Messi – Martinez devrait être maintenu. La Pulga a inscrit le but de son équipe sur penalty et a été impliquée sur les offensives de sa sélection. Toujours à la limite du hors-jeu, l’attaquant intériste a vu un but lui être refusé pour quelques millimètres. Resté sur le banc face à l’Arabie Saoudite, Dybala pourrait avoir du temps de jeu s’il est pleinement rétabli.En face, Tata Martino connait parfaitement cette sélection argentine et est même très apprécié par Lionel Messi qui avait poussé pour sa venue en 2014. Le coach argentin devrait conserver un XI similaire à celui aligné face à la Pologne. Dans la lignée des grands gardiens mexicains, Ochoa a stoppé le penalty de Lewandowski et s’attend à être mis à contribution face à l’Argentine. Revenu récemment à la compétition, Raul Jimenez semble encore trop juste pour disputer 90 minutes, ce qui devrait permettre à Martin de conserver sa place au côté de Lozano, toujours aussi percutant.: Emiliano Martinez - Molina, Romero (ou Sanchez), Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Papu Gomez (ou Alvarez) - Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.: Ochoa - Alvarez, Araujo, Moreno, Gallardo - Carlos Rodriguez, Herrera, Guardado - Vega, Martin, Lozano.Auteur d’une seconde période catastrophique face à l’Arabie Saoudite, l’Argentine n’a plus le choix lors de son opposition face au Mexique. Face à une sélection mexicaine qui lui réussit plutôt bien, l’Albiceleste devrait montrer un tout autre visage que lors de la 1ère journée. Marqués par leur défaite, les Argentins devraient offrir une très belle réaction lors de cette affiche pour se relancer dans l’optique des 8e de finale. Leo Messi affiche une belle forme et semble capable de faire à nouveau trembler les filets ce samedi.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine - Mexique encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !