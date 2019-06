Pronostic Argentine Japon : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Le Japon facile face à l'Argentine !

L'Argentine a décroché son ticket pour cette Coupe du Monde en terminant à la 3place de la dernière Copa America, pour ce qui sera sa troisième participation à un Mondial. Réputée comme une grande nation du football, l'Argentine ne s'est pas pleinement tournée vers le foot féminin et la sélection subit ce manque d'investissement. Les joueuses de Carlos Borello ont remporté leur dernier match amical face à l'Uruguay (qui ne jouera pas ce Mon mais restaient avant cela sur 4 matchs sans victoire. De plus, les Argentines éprouvent les pires difficultés face aux grosses cylindrées, comme en témoignent leurs 3 défaites sans marquer face à la Nouvelle-Zélande (2-0), l'Australie (3-0) ou la Corée du Sud (5-0). Champion du Monde en 2011, le Japon est une place forte du football féminin. L'ambition des Asiatiques est de remporter les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront chez eux en 2020. Pour cela, les finalistes de la dernière édition (le Mondial 2015) vont jouer le coup à fond en France. Défaite récemment en amical face à la France et l'Angleterre, le Japon a néanmoins remporté la dernière Coupe d'Asie disputée en 2018. Néanmoins, les Japonaises devraient s'imposer tranquillement face aux Argentines et sans encaisser de but.