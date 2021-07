Pronostic Argentine Equateur : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Copa América

L’Argentine fait le taf face à l’Equateur

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Bwin :

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Bwin :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Argentine - Equateur :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troisième de la dernière Copa América, l’Argentine a livré une phase de poule convaincante dans cette nouvelle édition. Malgré un match nul face au Chili (1-1) lors de la 1journée, l’Albiceleste a ensuite rayonné pour s’imposer dans ses 3 rencontres suivantes face à l’Uruguay (1-0), le Paraguay (1-0) et la Bolivie (1-4). Solide défensivement, la sélection argentine a affiché parfois quelques problèmes d’efficacité devant le but. Le large succès obtenu face à la Verde lors de la dernière journée a permis à Lautaro Martinez d’inscrire son premier but et de reprendre confiance. Lionel Messi a fini cette phase de poule avec 3 réalisations dont un sublime coup-franc contre le Chili. Depuis la prise en main de l’équipe par Lionel Scaloni, l’Argentine a progressé dans la régularité de ses performances puisqu’elle est invaincue depuis plus de 2 ans et sa défaite en demi-finale de la Copa América face au Brésil. En finissant premier de son groupe de qualification, l’affronte le 4de l’autre poule, l’Equateur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Equateur avait été la surprise du début de campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Les partenaires d’Enner Valencia occupent toujours une surprenante 3e place dans la poule de la zone AmSud devant des sélections comme l’Uruguay, la Colombie ou le Chili. En revanche, lors de cette Copa América, les Equatoriens n’ont toujours pas remporté le moindre match avec une défaite d’entrée face à la Colombie (1-0) puis 3 nuls contre le Venezuela (2-2), le Pérou (2-2) et un Brésil largement remanié (1-1). Les derniers matchs des qualifs pour la CDM 2022 indiquaient déjà une baisse de régime des hommes d’Alfaro. Quatrième de son groupe, l’Equateur fait face à une équipe d’Argentine désireuse de remporter un trophée. Moins biens lors de ses dernières sorties,devrait subir la loi d’une Albiceleste déterminée à se qualifier pour le dernier carré et menée par un Léo Messi en forme.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !avecavecavecavecavecavec(20€ sans SORTIR LA CB + un 1er pari remboursé de 150€) en rentrant le code "SOFOOT20"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Argentine Equateur détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !