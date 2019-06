Pronostic Argentine Colombie : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

La Colombie peut accrocher l’Argentine

La première grosse affiche de cette Copa America met aux prises l'Argentine à la Colombie dans la nuit de samedi à dimanche. Les Argentins, battus en huitième de finale du dernier Mondial par la France, ont vu Messi prendre du recul pendant quelques mois. Réclamée par coach Scaloni, a retrouvé la sélection lors d'un match perdu face aux modestes Vénézueliens (3-1). Pour leur unique match de préparation avant cette Copa America, les hommes de Scaloni ont en revanche largement dominé le Nicaragua (5-1), autre sélection modeste, avec un doublé de Messi. Cependant, l'opposition sera nettement plus relevée face à la Colombie. colombiens sont sur une excellente série puisqu'ils ont seulement perdu une rencontre depuis leur élimination du Mondial (aux tirs au but face à l'Angleterre). Carlos Queiroz s'appuie sur un groupe semblable à celui du Mondial avec les Falcao, James Rodriguez, Muriel, Cuadrado, Sanchez, Mina ou Ospina. Seul le meneur de jeu de River Plate et ancien joeur rennais Quintero est blessé et donc absent. Sur le papier, la Colombie dispose d'un groupe capable de rivaliser avec les plus grandes nations et la sélection a parfaitement préparé cette Copa América en l'emportant facilement face au Panama et au Pérou (3-0 à chaque fois). Pour cette première rencontre, nous voyons d'ailleurs la Colombie en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation argentine trop dépendante des prestations de Messi, qui est souvent un ton en-dessous avec sa sélection.