Pronostic Argentine Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine ne lâche pas son invincibilité face à la Colombie

Assurée de sa qualification pour le Mondial 2022 et avec un Messi laissé à la disposition de son club, l'Argentine n'a pas galvaudé son déplacement au Chili le week-end dernier (1-2). En effet, les protégés de Lionel Scaloni ont fait preuve d'efficacité pour s'imposer à Calama. Comme souvent quand la Pulga est absente, Angel Di Maria a pris le jeu à son compte et a inscrit un très beau but pour ouvrir le score. Le Chili est ensuite revenu, mais l'Intériste Lautaro Martinez à l'affût suite à une frappe de De Paul a offert les trois points à sa sélection. Avec ce succès, l'Albiceleste a enchaîné une 28rencontre sans la moindre défaite. Vainqueur de la Copa America, la sélection argentine est sur une excellente dynamique. Pour la réception de la Colombie, Scaloni sera privé de Paredes, suspendu suite à une accumulation de cartons. Pour ce choc, le coach argentin pourrait insuffler un vent de fraîcheur avec les titularisations de Dybala, Correa ou Alvarez. De son côté, la Colombie a réalisé la très mauvaise affaire de la semaine passée en s'inclinant à domicile face au Pérou (0-1). Ultra-dominateurs, se sont fait piéger sur un contre des Incas en toute fin de rencontre. Cette défaite a fait glisser la sélection colombienne hors des places qualificatives. Actuellement en 6position, la Colombie ne peut plus trop se permettre de faux-pas à quelques journées de la fin. Pour ce rassemblement, Rueda ne peut pas compter sur les attaquants de l'Atalanta Zapata et Muriel mais disposent des Rodriguez, Falcao, Rafael Borré ou le virevoltant Luis Diaz qui vient de signer à Liverpool. Déterminée à conserver son invincibilité, l'Argentine devrait au moins accrocher un nul face à la Colombie, dans une rencontre serrée avec peu de buts.