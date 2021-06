Pronostic Argentine Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine fait le taf face au Chili

Huitième de finaliste du dernier Mondial et demi-finaliste de la dernière Copa America, l'Argentine a plutôt bien lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Lionel Scaloni occupent la 2place du groupe derrière le Brésil. Invaincus, les Argentins ont remporté trois rencontres face à l'Equateur (1-0), la Bolivie (1-2) et le Pérou (0-2) pour un nul à domicile contre le Paraguay (1-1). Porté par une défense solide (seulement 2 buts encaissés), l'se cherche sur le plan offensif, pourtant bien garni avec Messi, Di Maria, Aguero ou Martinez. Au rayon des absences, on notera que le Turinois Paulo Dybala, blessé, n'est pas du rassemblement, tout comme le Parisien Icardi, décevant cette saison.

De son côté, le Chili réalise un début de campagne décevant avec une 6place. Laa débuté par une défaite face à l'Uruguay (2-1) avant de faire le nul face à la Colombie (2-2). Les Chiliens se sont ensuite faits surprendre au Venezuela (2-1) avant de décrocher leur première victoire face à la Bolivie (2-1), lanterne rouge du groupe. Décevants, les Chiliens devront en plus évoluer sans l'un de leurs meilleurs éléments puisqu'Arturo Vidal, positif au Covid, manquera cette rencontre. Le joueur de l'Inter était le meilleur buteur de son équipe lors de ces qualifications avec 4 réalisations. Concernant l'effectif, le sélectionneur Lasarte s'appuie sur son groupe habituel avec Alexis Sanchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Charles Aranguiz ou Eduardo Vargas. Solide depuis le début des qualifications, l'Argentine devrait poursuivre son excellente dynamique et se défaire d'un Chili moins piquant sans Arturo Vidal.