Pronostic Argentine Chili : Analyse, cotes et prono du match de la Copa America

L’Argentine lance sa Copa par un succès sur le Chili

Décevante en Russie avec une élimination dès les 8de finale de la Coupe du Monde face à la France, l'Argentine avait montré un bien meilleur visage lors de la dernière Copa America avec une 3place finale, obtenue contre le. Chili. Cette rencontre avait été marquée par l'accrochage entre Lionel Messi et Medel, qui avaient été tous deux expulsés. Arrivé au départ temporairement pour remplacer Sampaoli, Lionel Scaloni s'est finalement installé sur le banc de l'. Depuis sa défaite face au Brésil en demi-finale de la Copa America, l'Argentine est restée invaincue lors 13 dernières rencontres. Cette bonne passe lui permet d'occuper la 2place des qualifications pour le Mondial 2022 derrière la Seleção. Un temps incertain sur la poursuite de sa carrière internationale, Lionel Messi est toujours présent et porte son équipe. Le Barcelonais est désormais entouré de Lautaro Martinez, de Rodrigo de Paul ou du Parisien Paredes. Avant le début de la Copa, les Argentins ont disputé deux rencontres dans les éliminatoires pour deux matchs nuls face au Chili (1-1) et la Colombie (2-2). A chaque fois, lesont mené mais n'ont jamais su conserver leur avantage.

De son côté, le Chili a manqué le rendez-vous du Mondial 2018 en Russie. En revanche, la Roja s'est donc reprise lors de la dernière Copa America en atteignant les demi-finales, perdant son match face au Pérou. Dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial, le Chili a réalisé des débuts décevants avec une 7place au classement sur 10 équipes. Les partenaires d'Alexis Sanchez sont cependant toujours dans le coup puisqu'ils comptent seulement 3 points de retard sur le 3, l'Equateur. La Roja se montre solide mais a du mal à s'imposer. Les deux dernières rencontres en sont la parfaite illustration avec des nuls contre l'Argentine (1-1) et surtout contre la lanterne rouge bolivienne (1-1). A noter qu'Arturo Vidal a été hospitalisé, victime du Covid, et ne jouera pas cette Copa. En revanche, Alexis Sanchez, Beausejour ou Vargas sont bien présents. Pour ce premier match de la poule A, l'Argentine semble avoir les armes pour s'imposer.