Pronostic Argentine Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Un Argentine – Brésil sans vainqueur

L'affiche de la 14journée des qualifications en Amérique du Sud oppose l'Argentine au Brésil. Cette opposition est celle de la finale de la dernière Copa America remportée par les Albiceleste (1-0) sur un but d'Angel di Maria. Ce duel s'annonce d'autant plus passionnant que lors du match aller quelques jours seulement après la finale de la Copa America, les autorités sanitaires avaient décidé d'arrêter la rencontre après 8 minutes de jeu, car l'Argentine avait aligné des joueurs évoluant en Premier League (qui n'auraient pas respecté leur condition d'isolement). Concernant l'enjeu de ce match, Argentins et Brésiliens devraient être du voyage au Qatar en 2022. La Selecao est déjà assurée de participer au Mondial, tandis qu'il ne manque que quelques points à l'Argentine. La semaine passée, les hommes de Scaloni ont réalisé une très belle opération en s'imposant sur la pelouse de l'Uruguay sur une nouvelle réalisation d'Angel di Maria. Lionel Messi, convoqué, malgré sa blessure, a disputé les 15 dernières minutes de la rencontre. Pour ce rassemblement, l'Albiceleste s'appuie sur les Martinez (Lautaro et Emiliano), de Paul, Di Maria, Dybala, Romero ou Lo Celso. A noter que le joueur de la Juve, Dybala est sorti dès la mi-temps face à l'Uruguay suite à un coup reçu. Sa participation pour ce choc face au Brésil est donc remise en cause mais Messi devrait débuter. En face, le Brésil réalise un parcours impressionnant lors de ces éliminatoires avec 11 victoires en 12 matchs. Seule la Colombie est parvenue jusqu'à présent à tenir tête à la Selecao. Les bilans sont excellents pour les partenaires de Marquinhos qui possèdent les meilleures attaques (27 buts inscrits) et défenses (4 buts concédés) de ce mini-championnat. En s'imposant en fin de partie face à la Colombie en fin de semaine dernière grâce à une réalisation du lyonnais Lucas Paqueta, le Brésil a assuré sa participation au Mondial 2022. Depuis son élimination en quart de finale du dernier Mondial par la Belgique, le Brésil a été impressionnant, remportant la Copa America 2019 et en étant finaliste en 2021. Tite, le sélectionneur brésilien fait appel à ses cadres habituels à savoir les Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Paqueta ou Gabriel Jesus. Même assurés de la qualification, les Brésiliens ne vont pas galvauder cette affiche et auront à cœur de prendre leur revanche sur la défaite en finale de la Copa America. Pour ce choc entre deux sélections toujours invaincues, Argentins et Brésiliens pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul.