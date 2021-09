Pronostic Argentine Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Argentine fait le taf face à la Bolivie

Vainqueur de la dernière Copa América, l'Argentine est bien partie lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, l'Albiceleste est en 2position derrière le Brésil. De plus, la sélection argentine attend de savoir quelle sera l'issue du match qu'elle devait disputer au Brésil en milieu de semaine. Suspendu après 7 minutes par les autorités sanitaires brésiliennes, suite à la présence de 4 joueurs argentins évoluant en Premier League, le choc tant attendu s'est fini sur une mascarade. Impressionnante en sélection depuis la prise de fonction de Lionel Scaloni, l'Argentine s'appuie évidemment sur la Pulga Messi, qui trouve à ses côtés, les Dybala, Martinez, Di Maria, Paredes ou De Paul. Pour ce dernier match de cette semaine internationale, l'Albiceleste ne pourra pas compter sur Buendia et Martinez, rentrés à Aston Villa. Invaincue depuis sa demi-finale perdue lors de la Copa America 2019 face au Brésil, la sélection argentine s'est imposée la semaine passée face au Venezuela (1-3), dans une rencontre marquée par un attentat sur Messi.

En face, la Bolivie est certainement l'une des plus modestes sélections du continent sud-américain à l'heure actuelle. La Verde a remporté une seule rencontre lors de ces éliminatoires face au Venezuela (3-1). Lors de cette semaine internationale, les Boliviens ont obtenu un nul contre la Colombie (1-1) avant de s'incliner lourdement en Uruguay (4-2). La Verde a pris 4 de ses 6 points à domicile où elle bénéficie de son avantage à disputer des rencontres à très haute altitude. Auteur d'une Copa America désastreuse avec 4 défaites en autant de rencontres, la Bolivie ne semble pas posséder les armes pour lutter pour la qualification. En pleine confiance, l'Argentine de Messi devrait s'imposer tranquillement face à une sélection bolivienne largement à sa portée.