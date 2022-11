Pronostic Argentine Arabie saoudite : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Argentine Arabie saoudite

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

L'Argentine, un vrai favori au titre

L'Arabie saoudite en quête d'un exploit

L'Albiceleste emmenée par Leo Messi

Les compo probables :

L'Argentine répond présent

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code! Idéal pour parier sur nos pronostics Argentine Arabie saoudite !t'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbet t'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(330€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(460€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).L'été dernier, l'Argentine a mis fin à une longue disette de 18 ans en remportant la Copa América face au Brésil en finale. Leo Messi a donc soulevé le second trophée de sa carrière en sélection, après les Jeux olympiques 2004. À 35 ans, le Parisien est face à l'un des plus grands défis de sa carrière cet hiver au Qatar et il peut compter sur une sélection en pleine confiance pour nourrir de très sérieuses ambitions. En effet, l'Albiceleste n'a eu aucun mal à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 puisqu'elle a terminé au 2e rang de la zone AmSud sans concéder le moindre revers (11 victoires et 6 matchs nuls). Mieux les hommes de Lionel Scaloni semblent imbattables en ce moment et ils n'ont plus connu la défaite depuis l'élimination survenue en demi-finales de la Copa América 2019, soit 36 rencontres ! Juste avant de démarrer ce Mondial, l'Argentine a étrillé les Émirats arabes unis mercredi dernier en préparation (5-0).Présente en Russie en 2018, l'Arabie saoudite est à nouveau de la partie cette année au Qatar. La sélection ne part pas avec les faveurs des pronostics pour s'extraire d'une poule composée de l'Argentine, du Mexique et de la Pologne. Les protégés de Hervé Renard ont pourtant emmagasiné pas mal de confiance durant les éliminatoires pour cette Coupe du monde 2022. Ils ont même créé la surprise en devançant les deux favoris, le Japon et l'Australie, pour terminer en tête du groupe B et ainsi composter directement leur ticket pour le Qatar. L'Arabie saoudite affiche une belle solidité ces temps-ci(3 buts encaissés lors des 8 derniers matchs), mais ne marque que très peu également. En guise de préparation, l'équipe a dominé l'Islande (1-0) avant de faire match nul contre le Panama (1-1) et de s'incliner de peu face à la Croatie (0-1).Juste avant de commencer le Mondial, l'Argentine a enregistré les forfaits de Joaquín Correa et Nico Gonzalez. Ils ont été remplacés dans le groupe par Ángel Correa et Thiago Almada. Autrement, le défenseur Romero et l'attaquant Dybala sont inertains pour cette rencontre. Lionel Scaloni se repose bien évidemment sur Leo Messi, en grande forme avec le PSG. Il forme un trio offensif alléchant avec Di María et Lautaro Martinez.L'Arabie saoudite est composée de joueurs méconnus du grand public qui évoluent intégralement dans le faible championnat domestique. Pas moins de 12 d'entre eux jouent dans le club phare du pays, Al-Hilal. Le prometteur Al-Buraikan (22 ans) devrait occuper la pointe de l'attaque ce mardi.: Martinez - Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna - MacAllister, Paredes, De Paul - Messi, Lautaro, Di María.: Al-Owais - Al-Burayk, Al-Tambakti, Al-Boleahi, Al-Sharhani - Al-Malki, Kanno - Asiri, Al-Najei, Al-Dawsari - Al-Buraikan.Considérée comme l'un des candidats très crédibles au sacre mondial le 18 décembre, l'Argentine a de gros atouts à faire valoir et devrait le démontrer ce mardi pour son entrée en lice. La formation saoudienne pourrait avoir du mal à contenir les offensives de la bande à Messi voire même à porter le danger sur la cage adverse. À l'image de ce qu'elle fait avec le PSG, la Pulga pourrait davantage se muer en créateur et ainsi permettre au goleador de l'Inter Lautaro Martinez d'enfiler les buts dans ce Mondial. Aligné à la pointe de l'attaque, le Nerazzurro devrait largement profiter des caviars de Messi et Di María.Retrouvez le Pronostic Argentine Arabie saoudite encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !