Pronostic Arabie Saoudite Mexique : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

L’Arabie Saoudite enthousiasmante

Le Mexique décevant

Du classique pour Renard, du changement chez les Mexicains

Les compos probables pour Arabie Saoudite - Mexique:

L’Arabie Saoudite se reprend

L'Arabie Saoudite est certainement l'une des sensations de ce Mondial au Qatar. En effet, lors de la 1ière journée, les Saoudiens avaient signé l'exploit de ce début de Coupe du Monde en s'imposant contre l'Argentine (1-2) alors qu'ils étaient menés à la pause. Outre ce très bon résultat, la sélection saoudienne avait enthousiasmé les observateurs avec son jeu tourné vers l'attaque. Forts de leur victoire contre les Albiceleste, les Saoudiens ont attaqué pied au plancher leur confrontation face à la Pologne. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les protégés d'Hervé Renard se sont fait piéger en contre. Ensuite, l'Arabie Saoudite a eu l'opportunité de revenir au score mais l'excellent capitaine Al-Dawsari a vu son penalty être repoussé par Szczesny, le portier polonais. En seconde période, les Saoudiens se sont heurtés à la solide défense polonaise et ont subi de nombreuses contre-attaques dont une victorieuse de Robert Lewandowski. Malgré ce revers, l'Arabie Saoudite est toujours maître de son destin puisqu'en cas de victoire elle arracherait son ticket pour les 8e de finale.Le Mexique est une sélection qui nous propose habituellement des matchs spectaculaires avec un football tourné vers l'avant. Depuis l'entame de ce Mondial, la Verde s'est signalée par des prestations décevantes. En effet, après avoir signé un nul sans relief face à la Pologne (0-0), le Mexique n'a pas su profiter des difficultés argentines pour accrocher un résultat lors de son second match (défaite 0-2). Au final, les hommes de Tata Martino se retrouvent en dernière position du groupe avec un mince espoir de qualification. L'objectif sera simple pour la Verde car la victoire est essentielle pour espérer aller plus loin dans cette compétition. Depuis le début du Mondial, les Mexicains n'ont toujours pas marqué le moindre but, et pêchent dans ce domaine. La longue blessure de Raul Jimenez a certainement été préjudiciable dans ce secteur de jeu.Hervé Renard va devoir composer avec plusieurs absences puisque Al-Faraj, le latéral Al-Shahrani ou le milieu Al-Malki sont tous indisponibles pour cette rencontre. En effet, les deux premiers éléments sont blessés tandis que le milieu de terrain est suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. Malheureux sur son penalty face à la Pologne, Al-Dawsari a montré toutes ses qualités techniques lors de ce début de Coupe du Monde et sera une nouvelle fois le fer de lance de l'attaque saoudienne.En face, suite au triste bilan offensif de sa sélection, Tata Martino pourrait tenter d'aligner directement Raul Jimenez qui pourrait apporter sa taille sur le front de l'attaque mexicaine. Les Lozano, Herrera sensés tirer l'équipe vers le haut, vont devoir se reprendre pour permettre à leur équipe de poursuivre son aventure. De son côté, Guillermo Ochoa se montre plutôt rassurant lors de cette compétition, avec notamment un penalty arrêté face à Lewandowski.: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Najei, Al-Bulayhi, Al-Breik - Al-Najeiu, Otayf, Kanno - Al-Buraikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.: Ochoa - Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo - Chavez, Gutierrez, Herrera - Lozano, Vega (ou Jimenez).Surpris par la Pologne, l'Arabie Saoudite a cependant confirmé ses excellentes dispositions. Avec son jeu technique tourné vers l'attaque, la sélection saoudienne avait mis régulièrement la défense polonaise à mal. Porté par son enthousiasme, la bande à Hervé Renard pourrait réaliser un joli coup lors de cette dernière journée.