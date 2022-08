Pronostic Apollon Limassol Olympiakos : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

Toujours la soupe à la grimace pour l'Olympiakos face à l'Apollon

Engagé dans les qualifications de la Ligue des Champions, l'Apollon Limassol a été sorti dès son entrée en lice face à un Maccabi Haïfa qui avait sorti précédemment... l'Olympiakos. Défait largement à Haïfa (4-0), l'Apollon a sauvé l'honneur en l'emportant chez lui au retour (2-0) mais devra donc se contenter de ces barrages de C3. Champion de Chypre en titre, le club qui avait sorti Nice en 2013 en Barrages d'Europa League a enchaîné ce week-end en remportant la SuperCoupe de son pays. Opposé à l'Omonia sur terrain neutre, l'Apollon Limassol a gagné 2-0 avec notamment un but de l'ancien Cristolien Bagaliy Dabo.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Olympiakos a donc été sorti au 2tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Maccabi Haïfa (1-1 à l'extérieur et défaite 4-0 à domicile lors du match retour). Reversé dans ces tours préliminaires de Ligue Europa, le multi-champion de Grèce en titre a bien failli encore passé à la trappe. Incapable de s'imposer à Bratislava à l'aller (1-1), les coéquipiers de Valbuena s'en sont sortis au tirs au but au match retour après un nouveau nul. Comme le championnat de Chypre, le championnat grec n'a pas encore redémarré. N'ayant pas encore gagné de match cette saison, l'Olympiakos pourrait bien avoir du mal encore ce jeudi.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Apollon Limassol Olympiakos détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !