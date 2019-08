Pronostic APOEL Ajax : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Ajax fait le job face à l’APOEL Nicosie

L’APOEL Nicosie s’est qualifié pour cet ultime tour des qualifications à la Ligue des Champions en dominant Sutjeska (4-0 en cumulé) puis Qarabag (3-2), deux équipes beaucoup plus abordables que l'Ajax. Face aux Azéris, les Chypriotes ont réussi à renverser une situation très mal embarquée. Défaits à domicile (2-1), ils sont allés chercher la qualification à Qarabag (2-0). L’APOEL est champion en titre dans son pays et n’a toujours pas débuté la nouvelle saison.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Ajax a eu également des sueurs froides face au PAOK au tour précédent. Les Néerlandais ont tout d’abord concédé le nul en Grèce (2-2) avant de se retrouver menés au retour. Les hommes d’Erik Ten Hag ont néanmoins fait le job pour s’imposer (3-2). Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas face au PSV en ouverture de sa saison, l’Ajax a ensuite fait un nul lors de la 1ère journée d’Eredivisie mais se sont repris et ont remporté aisément les 2 matchs suivants : face à Emmen (5-0) et Venlo (1-4). Le club monte en puissance et devrait s’imposer face à l’APOEL pour se positionner idéalement pour la qualification.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic APOEL Ajax détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !