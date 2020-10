Pronostic Anvers Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Les Spurs de Tottenham sur leur lancée à Anvers

Quatrième la saison passée en Belgique, le Royal d'Anvers s’est qualifié pour l’Europa League où il retrouve dans sa poule Ludogorets, LASK et Totennham. La semaine dernière, les Belges ont démarré de la meilleure façon cette saison européenne en prenant le dessus sur les Bulgares de Ludogorets (1-2) à l'extérieur. Mené au score, Anvers a renversé le match pour prendre les 3 points. Absent lors de cette rencontre, l’expérimenté attaquant Dieumerci Mbokani est revenu ce week-end lors de la victoire dans le derby face à Beerschot (3-2) et devrait être dans le XI de départ face aux Spurs. Les hommes du croate Ivan Leko réalisent un excellent départ en Jupiler League puisqu’ils ont pris les commandes du championnat ce week-end. En effet, Anvers devance le Club Bruges et Charleroi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Cette rencontre sera particulière pour Toby Alderweireld qui retrouve sa région natale. Le défenseur belge, habituellement préservé en C3, comme cela avait été le cas lors de la victoire la semaine passée face au LASK (3-0) dans le cadre de la 1journée, pourrait du coup être aligné. José Mourinho avait mis une équipe fortement remaniée face aux Autrichiens et devrait en faire de même face aux Belges. Reguilon, Bale, Vinicius, Lamela, Sanchez, qui étaient sur le banc lors du succès à Burnley lundi en championnat (0-1) devraient débuter face à Anvers. Avec leuf effectif, lesont les moyens d'aligner deux 11 compétitifs. Largement supérieur et habitué à jouer tous les 3-4 jours, Tottenham devrait ramener une victoire de son déplacement en Belgique face à Anvers.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Anvers Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !