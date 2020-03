Pronostic Antalyaspor Sivasspor : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig

Un match avec des buts entre Antalyaspor et Sivasspor

Le dernier match de la 26journée de Super Lig joué ce lundi nous offre une rencontre importante entre Antalyaspor et Sivasspor. Les deux équipes ont en effet un grand besoin de points, l'Antalyaspor pour le maintien et le Sivasspor pour jouer peut-être l'Europe la saison prochaine. 12e de ce championnat turc, l'Antalyaspor est deux points devant la zone rouge grâce à une belle série en cours de 7 matchs sans défaite en championnat. Les 5 derniers matchs du club, qui a recruté Podolski cet hiver (déjà 2 buts pour le champion du Monde allemand) ont vu des buts des deux côtés.

En face, Sivasspor est 4de cette Super Lig turque et elle pourrait revenir à un point seulement des deux co-leaders, l'Istanbul BB et le Trabzonspor, en cas de victoire ce soir. Lors de son dernier match, le club de Mustapha Yatabaré (11 buts en championnat cette saison) a signé un bon match nul à domicile avec beaucoup de buts face au champion en titre Galatasaray (2-2). Entre deux équipes qui ont besoin de points pour leur objectif respectif, on voit un match ouvert en terme de buts avec les filets qui trembleront des deux côtés.