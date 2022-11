Pronostic Annecy Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se relance à Annecy

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Annecy - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Annecy a sur sortir de la zone de relégation après un début de saison difficilement. Néanmoins, les Hauts-Savoyards s’en re-rapprochent dangereusement puisqu’ils possèdent le même nombre de points que Rodez, premier relégable et un seul sur le duo composé de Saint-Etienne et Nîmes. Cette saison, Annecy s’est imposé à 3 reprises et par deux fois à l’extérieur sur les pelouses de Dijon et Guingamp. Dans leur stade, les hommes de Laurent Guyot ont seulement pris les 3 points lors de la réception de Quevilly Rouen (1-0) qui lutte pour son maintien. Lors des 2 dernières journées, Annecy s’est incliné les 2 fois contre Pau (0-2) et sur la pelouse de Bordeaux (1-0). La semaine passée, Annecy a passé sans encombre son tour de Coupe de France face aux Diables Noirs (8-1). Solide défensivement avec seulement 13 buts concédés, le club haut-savoyard dispose d’une des moins bonnes attaques de Ligue 2 (10 buts inscrits).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux vise la montée en Ligue 1 et se trouve en troisième position avec respectivement 2 et 3 points de retard sur le duo de leaders. Les Sochaliens sont dans le coup mais ne peuvent pas se permettre de perdre de nouveaux points comme ils l’ont fait lors des deux dernières journées face à Metz (0-0) et contre Quevilly Rouen (2-2). Contre les Normands, les Lionceaux ont été tout proches de s’incliner mais ont marqué sur un penalty par Sissoko lors des ultimes secondes du match. La force du club sochalien vient de son attaque, la meilleure de L2 avec celle du Havre. Avec les Weissbeck, Sissoko, Doumbia ou Mauricio, Sochaux dispose de plusieurs cartouches offensives. Le week-end passé, Sochaux a fait respecter la logique en Coupe de France en prenant le meilleur sur Hombourg-Haut (3-0). Déterminé à ne pas laisser partir le duo de tête, Sochaux devrait s’imposer sur la pelouse d’Annecy, peu à l’aise sur son terrain.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Annecy - Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !