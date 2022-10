Pronostic Annecy Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy sur sa lancée face à Pau

De retour en L2 après des dizaines d'années passées dans les échelons inférieurs, Annecy n'a pas manqué son entame de saison. En effet, la formation haute-savoyarde s'en sort plutôt bien avec une 13place au classement avec 4 points d'avance sur la relégation. Evidemment, rien n'est encore joué mais Annecy affiche l'état d'esprit nécessaire dans les âpres combats de la Ligue 2. Battus deux fois de rang par Le Havre (2-0) et Bastia (0-2), les hommes de Laurent Guyot ont réalisé un exploit la semaine passée en surclassant l'En Avant Guingamp (0-4) au Roudourou. Les joueurs savoyards se sont montrés diablement efficaces dans une rencontre plutôt équilibrée. Sur la lancée de cette superbe victoire, le club annécien veut engranger des points précieux dans l'optique du maintien face à Pau.

De son côté, Pau dispute sa 3saison consécutive en Ligue 2. Lors des 2 précédents exercices, les hommes de Didier Tholot ont fait le job pour assurer leur place. Cette année, la donne s'annonce plus compliquée puisque pas moins de 4 formations vont être reléguées en fin de saison. Actuellement, le club palois se trouve aux portes de la relégation à la 16place avec 11 points. Après avoir vécu une entame délicate, le club palois s'est repris lors des dernières semaines en remportant notamment deux rencontres successives face à Laval et Valenciennes. Depuis ces succès, Pau s'est incliné contre Metz (1-0) et a signé un nul à domicile face à Rodez (2-2). Galvanisé par sa superbe victoire face à Guingamp (0-4), Annecy pourait prendre le dessus sur une équipe paloise qui ne semble pas totalement guérie.