Pronostic Annecy Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy surfe sur l’euphorie face à Niort

Annecy a obtenu sa promotion en Ligue 2 en terminant en deuxième position du championnat National derrière Laval. Les Hauts-Savoyards ont ainsi confirmé la progression de leur club sur les dernières saisons qui les a vu monter à plusieurs reprises. Pour préparer le passage à l'échelon supérieur, les hommes de Laurent Guyot ont disputé plusieurs rencontres amicales avec pour débuter des victoires face au Servette Genève et contre le Nîmes Olympique. Ensuite, Annecy a eu plus de difficultés avec des nuls contre Dijon et Villefranche pour un revers face à Evian dans le derby. Au niveau de l'effectif, le club haut-savoyard a conservé ses meilleurs buteurs Romain Spano et Alexy Bosetti (les deux hommes seront en revanche absents ce samedi soir), ou encore le milieu de terrain Vincent Pajot passé par le FC Metz ou l'AS Saint-Etienne, et l'attaquant Shamal (Caen).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort a vécu l'an passé un exercice tranquille par rapport aux deux saisons précédentes. En effet, par deux fois, les Chamois sont passés près de la relégation, sauvés la 1fois grâce à une différence de buts favorable et la 2lors du barrage. Malgré une fin de saison en roue libre, Niort a fini dans le ventre mou du championnat en 13position. Le début de préparation des joueurs des Deux-Sèvres n'a pas été rassurante avec plusieurs revers d'affilée face à Guingamp (3-1), Angers (2-1) ou Ajaccio (2-1). En revanche, la formation niortaise s'est imposée pour sa dernière sortie face à Pau (0-1). Les Chamois ont perdu plusieurs éléments importants lors de ce mercato comme Sissokho, le meilleur buteur du club l'an passé, parti à Sochaux. Sur l'euphorie de sa montée, Annecy pourrait accrocher un résultat, face à Niort. Voire la victoire comme c'est souvent le cas des promus qui reçoivent pour la 1journée.