Pronostic Annecy Nîmes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy peut se défaire de Nîmes

Promu l'été dernier en Ligue 2, le FC Annecy lutte assez logiquement de toutes ses forces pour tenter de renouveler son bail dans le monde professionnel une année supplémentaire. Pour l'instant, cela porte ses fruits pour cette équipe qui parvient à garder la tête hors de l'eau, en 15position du classement, avec une petite avance de 4 points sur le premier relégable. Plutôt en forme ces derniers temps, les Haut-Savoyards ont pu réaliser un gros coup avant le Mondial en se défaisant à la maison de Sochaux (2-1) puis en allant prendre un point contre Caen (0-0). Et visiblement, la trêve internationale n'a pas coupé les jambes des promus qui se sont imposés contre Saint-Etienne lundi soir (2-1).

En face, Nîmes a bien régressé depuis quelques années. Encore présent dans l'élite il y a deux ans, le club du Gard doit maintenant batailler pour ne pas descendre à l'échelon inférieur et son maintien est encore bien loin d'être assuré. Preuve en est, les hommes de Frédéric Bompard, arrivé durant la trêve internationale en remplacement du décevant Nicolas Usaï, ne se trouvent qu'à la 17place du classement avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Loin de se montrer à leur aise hors de leurs bases, les Crocodiles n'ont pris qu'un petit point en déplacement depuis début août et ils ont été battus à la maison lundi soir par Guingamp sans avoir briller (1-2) pour leur reprise. Face à une équipe d'Annecy en pleine confiance, des Nîmois en grosse délicatesse en déplacement risquent de vivre une nouvelle soirée délicate vendredi.