Pronostic Angleterre U21 Roumanie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

L'Angleterre U21 a besoin d'un résultat

Considérée comme l'un des sérieux prétendants au titre dans ce championnat d'Europe Espoirs, l'Angleterre a mal débuté la compétition en s'inclinant face à la France au terme d'un match complètement renversant (1-2). Les Lionceaux se sont tout d'abord montrés très dominateurs affichant un collectif bien plus en place que celui des Bleuets. Mais l'expulsion concédée à l'heure de jeu par le milieu défensif de Leicester Choudhury a complètement inversé la tendance. Suite à ce fait de jeu, les partenaires de l'excellent milieu de Manchester City, Phil Foden, ont beaucoup subi jusqu'à concéder ce 2e but au bout du temps additionnel. De son côté, la Roumanie était considérée comme l'équipe la plus faible sur le papier du groupe C de cet Euro U21 avant le premier match. Néanmoins, la sélection basée dans les Carpates a créé la surprise mardi en s'imposant assez nettement face à son adversaire le plus abordable, la Croatie (4-1). Désormais, il lui faudra affronter l'Angleterre et la France, deux équipes qui présentent des effectifs nettement supérieurs. Remontée après sa défaite inaugurale cruelle, l'Angleterre va tout entreprendre pour l'emporter et ainsi conserver ses chances de qualification pour les demi-finales.