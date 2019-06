Pronostic Angleterre U21 Croatie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

L'Angleterre U21 pour l'honneur face à la Croatie U21

Considérée avant la compétition comme l'un des prétendants au titre, l'Angleterre est déjà éliminé après s'être incliné face à la France (1-2) et contre la Roumanie (4-2) au terme de deux matchs complètement fous. Offensivement brillants avec l'excellent milieu de Manchester City Phil Foden ou encore les pointes Abraham (Aston Villa, Chelsea) et Calvert-Lewin (Everton), les Anglais ont beaucoup de mal derrière, eux qui ont vu les sélectionnables Chilwell (Leicester), Gomet et Alexander-Arnold (Liverpool) partir chez les A.

La bonne nouvelle pour les Anglais est qu'ils vont jouer ce dernier match face à des Croates en grosses difficultés devant (1 seul but marqué en 2 rencontres). La Croatie U21 a en effet été d'abord battue par la Roumanie (4-1), puis par les Bleuets (1-0). Egalement éliminés, les Croates semblent tout de même un cran en-dessous des Anglais qui pourraient s'imposer dans cette rencontre pour ne pas rentrer au pays bredouille.