Pronostic Angleterre Suisse : Analyse, prono et cotes du match amical international

Une affiche avec des buts

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Angleterre - Suisse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste du dernier Mondial, les Anglais ont perdu leur premier match Ligue des Nations avec une défaite à buts, concédée à domicile face à l’Espagne (1-2). Marcus Rashford avait pourtant ouvert le score sur une magnifique action collective, mais les Espagnols ont profité des largesses dans la défense des. Si les Anglais peuvent être déçus du résultat contre l’Espagne, ils doivent garder espoir car ils se sont procurés plusieurs occasions franches. Alors que Dele Alli est forfait et que Rashford est incertain, l'Angleterre possède toujours le meilleur buteur du dernier Mondial, Harry Kane, mais également Welbeck (Arsenal) et Lingard (Manchester United) pour dynamiter la défense suisse.La Suisse a, de son côté, débuté de la plus belle des manières sa Ligue des Nations, avec un succès écrasant sur l’Islande (6-0). Cette victoire confirme l’excellente dynamique de cette équipe helvète qui n’a connu la défaite qu’à 2 reprises au cours des 27 derniers matchs. Face aux Vikings, les 6 buts ont été inscrits par 6 joueurs différents, preuve de la qualité offensive de la. Menés par un excellent Xherdan Shaqiri, les Suisses arrivent à Londres en pleine confiance et motivés pour ramener un résultat. Entre une Angleterre qui souhaitent se rattraper et des Suisses qui veulent confirmer, cette rencontre amicale s’annonce ouverte, avec des buts de chaque côté.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec